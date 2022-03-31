عضو مجلس إدارة مسجد الإمام الحسين: 16 مليون زائر خلال شهر رمضان فقط

كتب أيمن رمضان

قال عبد الغنى هندى، عضو مجلس إدارة مسجد الإمام الحسين ، إن تطوير المسجد قائم منذ عدة شهور وليس قاصراً على مرحلة الـ18 يوم التي أغلق خلالها المسجد كانت بسبب أعمال الصيانة في صحن المسجد، بحيث فتحه خلال الترميم يشكل خطراً على المصلين.

وأضاف "هندى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أعمال الترميم قائمة منذ 5 شهور خارج المسجد وبمحيطه ولكن بعض المغرضين روجوا أنها قاصرة على المدة التي أغلق فيها المسجد.

وأكد "هندى"، أنه خلال شهر رمضان يزور المسجد قرابة 16 مليون مصري وغير مصري خلال هذه الأيام المباركة، وهناك وفود أجنبية تأتى خصيصاً خلال هذا الشهر من أجل زيارة المسجد، وعليه فأنه يجب تقديم الجهات التي قامت على ترميم المسجد ليكون جاهزاً لاستقبال زواره، وتابع:" وأن شاء عقب أعلن الرؤية ستؤدى أول صلاة تراويح بالمسجد كما أن أول جمعة في شهر رمضان الكريم ستصلى في مسجد الإمام الحسين".