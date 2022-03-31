اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 مارس 2022 10:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سلوفاكيا: لم نقدم منظومة "إس 300" لأوكرانيا لأنها ضرورية لأمننا

الخميس، 31 مارس 2022 09:28 م
سلوفاكيا: لم نقدم منظومة "إس 300" لأوكرانيا لأنها ضرورية لأمننا إس 300
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا اليوم أن بلاده لن تقدم منظومة إس 300 لأوكرانيا واصفا إياها بأنها ضروروية لأمن بلاده، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد، إن سلوفاكيا لن تفكر في تزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي "إس- 300" إذا غادرت روسيا الأراضي الأوكرانية.

وأكد ناد أن سلوفاكيا لن تزود أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي "إس- 300" الذي يستخدمه الجيش السلوفاكي حاليا، إذا سحبت روسيا قواتها من أوكرانيا، بحسب صحيفة ذا سلوفاك سبيكتيتور السلوفاكية.

وأدلى ناد بهذه التصريحات بعد وقت قصير من تحذير وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مرة أخرى للدول التي تمتلك نظام "إس- 300" من منحه لأوكرانيا.

وقال لافروف: "نقل صواريخ إس -300 السوفيتية من دول أخرى إلى أوكرانيا أمر مستحيل وغير قانوني، وموسكو لن تسمح بذلك".

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة