بوتين يوقع على مرسوما بشأن الدعوة إلى التجنيد الإلزامي الربيعي.. والتنفيذ أول أبريل

كتب أحمد عرفة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن الدعوة إلى التجنيد الإلزامي الربيعي، وسيتوجه بموجبه 134.5 ألف شخص إلى القوات المسلحة الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

ويقول المرسوم الرئاسي: "أقرر أن تتم في الفترة من 1 أبريل إلى 15 أبريل 2022، الدعوة إلى التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية لمواطني الاتحاد الروسي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، والذين ليسوا في الاحتياط، ويخضعون للقانون الاتحادي بشأن الخدمة الإلزامية الصادر في 28 مارس، رقم 1998 رقم 53-إف 3، وأدعو إلى الخدمة العسكرية عدد 134500 شخصا".

وينص المرسوم الرئاسي على تنفيذ التسريح من الخدمة العسكرية للجنود والبحارة والرقباء الذين انتهت خدمتهم العسكرية، فيما يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ نشره رسميا يوم 31 مارس.

وفى وقت سابق قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إنه لا مؤشرات على عزم القوات الروسية شن هجمات بيولوجية وكيماوية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الروسية تعيد تموضع 20% من وحداتها حول كييف، مشيرا إلى أن هناك قصف روسي مكثف على خاركيف وتشيرنيهيف وكييف، وأوضح، أن القوات الروسية تعاني من مشاكل قيادة وسيطرة، لافتا إلى أن القوات الروسية أطلقت 1,400 صاروخ على أوكرانيا منذ بدء الهجوم

ولفت المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن 300 طلعة جوية روسية خلال الساعات الـ 24 الماضية فوق أوكرانيا.