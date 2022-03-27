100 طالب يزينون محطات مترو الخط الأخضر الثالث استعدادًا لشهر رمضان

فى إطار رؤية وزارة النقل والتى تتخطى مجرد نقل الركاب إلى المشاركة الفعالة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية بجعل رحلات المترو ترفيهية مثالية لركاب المترو، شارك الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، فى فعالية مترو الخط الأخضر الثالث بمشاركة ما يقرب من 100 طالب من مدرسة الليسيه الفرنسية لتزيين محطات المترو بالزخارف الرمضانية باستخدام أوراق الأورجامى، استعداداً للشهر الكريم وإضفاء الأجواء الرمضانية داخل المحطات.

يعد هذا الحدث هو الأول من نوعه للتعاون مع طلاب المدارس فى تنفيذ الزينة الرمضانية داخل ثلاث محطات وهم العباسية وباب الشعرية وهيلوبوليس، واستخدام أعمال الزينة بعد ذلك لتزيين كافة محطات الخط الأخضر الثالث.

والجدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتى ضمن إطلاق فعاليات المشروع الثقافى بمحطات خط المترو الثالث، وذلك فى إطار اهتمام الهيئة القومية للأنفاق من خلال الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الثالث المعروف بالخط الأخضر 3 فى إطلاق الأنشطة الثقافية والترفيهية داخل المحطات ضمن هذا المشروع،

وشهدت محطات العباسية وباب الشعرية وهليوبوليس جولة تفقدية سابقة لإطلاق المشروع الثقافى، لمتابعة تنفيذ المشروع داخل محطات الخط الثالث وحضور فعالية رسم حى لجدراية ثلاثية هليوبوليس التى تم تنفيذها من جانب طلاب الفنون الجميلة، ومن المتوقع إقامة فعالية من العباسية والتى سينظمها خط المترو الأخضر الثالث يوم الإثنين المقبل، وستتضمن فعاليات موسيقية لإنشادات إسلامية وترانيم مسيحية.

وتأتى هذه الفعاليات فى إطار سعى الهيئة القومية للأنفاق، لتحويل المحطات إلى مراكز فنية وإبداعية كجزء من خطة الترويج السياحى والثقافى للحضارة المصرية، وهى الخطوة التى تدعم استراتيجية الهيئة القومية للأنفاق فى تطبيق مفهوم الاستدامة البيئية والمجتمعية بجعل رحلات المترو رحلات ترفيهة مثالية وجذابة، تهدف إلى استخدام وسائل المواصلات العامة بدلاً من استخدام السيارات للتقليل من انبعاثات الكربون، وتحسين البيئة ليكون أكثر استدامة واخضرارًا.