موسكو تطالب كييف وواشنطن بتقديم بيانات عن النشاط البيولوجى العسكرى

وكالات الأنباء

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا طلبت من كييف والولايات المتحدة تقديم بيانات حول النشاط البيولوجى العسكرى فى المعامل فى أوكرانيا وتسوية المشكلة.

وقالت زاخاروفا حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، "رد الفعل المتوتر وعدم الاستجابة على الإطلاق، وخلو الأدلة، يؤكد صحة الادعاءات الروسية بالأنشطة الخطيرة للغاية وغير القانونية المذكورة أعلاه... مرة أخرى، نطالب كييف وواشنطن بتقديم جميع المعلومات حول الأسلحة البيولوجية العسكرية والنشاط في المختبرات على أراضي أوكرانيا، جميع الخطوات اللازمة لحل هذه المشكلة. لا حاجة لقول أي شيء في الميكروفون أو اختلاق الأعذار. أعط الوثائق".

وتابعت زاخاروفا: "الصمت لـ (أوكرانيا والغرب)، وعدم الرغبة في الحديث عن هذا في مواقع المنظمات الدولية، وإخفاء الحقائق، وتدمير الأدلة ورد الفعل. نحن لا نستبعد الاحتجاج بآليات المادتين 5 و6 من الاتفاقية، والتي بموجبها يجب على الدول الأطراف أن تتشاور مع بعضها البعض في حل المسائل المتعلقة بأهداف الاتفاقية أو فيما يتعلق بتنفيذ أحكامها، وكذلك التعاون في إجراء أي تحقيقات في الانتهاكات المحتملة للالتزامات المنصوص عليها في الوثيقة".

وأكدت زاخاروفا على أن روسيا تبذل كل الجهود لضمان سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا.

وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن مشروعا سريا، تحت إشراف الولايات المتحدة، جرى تنفيذه في مدينة خاركوف الأوكرانية، لدراسة سبل نقل الأمراض إلى البشر، عن طريق الخفافيش.

كان مدير الإدارة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، أكد، أمس الأربعاء، أن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، لا تشكل خطرا على روسيا فحسب، بل على أوروبا بأكملها.