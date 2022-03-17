اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 مارس 2022 01:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو تطالب كييف وواشنطن بتقديم بيانات عن النشاط البيولوجى العسكرى

الخميس، 17 مارس 2022 11:58 ص
موسكو تطالب كييف وواشنطن بتقديم بيانات عن النشاط البيولوجى العسكرى زاخاروفا
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا طلبت من كييف والولايات المتحدة تقديم بيانات حول النشاط البيولوجى العسكرى فى المعامل فى أوكرانيا وتسوية المشكلة.

وقالت زاخاروفا حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، "رد الفعل المتوتر وعدم الاستجابة على الإطلاق، وخلو الأدلة، يؤكد صحة الادعاءات الروسية بالأنشطة الخطيرة للغاية وغير القانونية المذكورة أعلاه... مرة أخرى، نطالب كييف وواشنطن بتقديم جميع المعلومات حول الأسلحة البيولوجية العسكرية والنشاط في المختبرات على أراضي أوكرانيا، جميع الخطوات اللازمة لحل هذه المشكلة. لا حاجة لقول أي شيء في الميكروفون أو اختلاق الأعذار. أعط الوثائق".

وتابعت زاخاروفا: "الصمت لـ (أوكرانيا والغرب)، وعدم الرغبة في الحديث عن هذا في مواقع المنظمات الدولية، وإخفاء الحقائق، وتدمير الأدلة ورد الفعل. نحن لا نستبعد الاحتجاج بآليات المادتين 5 و6 من الاتفاقية، والتي بموجبها يجب على الدول الأطراف أن تتشاور مع بعضها البعض في حل المسائل المتعلقة بأهداف الاتفاقية أو فيما يتعلق بتنفيذ أحكامها، وكذلك التعاون في إجراء أي تحقيقات في الانتهاكات المحتملة للالتزامات المنصوص عليها في الوثيقة".

وأكدت زاخاروفا على أن روسيا تبذل كل الجهود لضمان سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا.

وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن مشروعا سريا، تحت إشراف الولايات المتحدة، جرى تنفيذه في مدينة خاركوف الأوكرانية، لدراسة سبل نقل الأمراض إلى البشر، عن طريق الخفافيش.

كان مدير الإدارة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، أكد، أمس الأربعاء، أن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، لا تشكل خطرا على روسيا فحسب، بل على أوروبا بأكملها.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصين: تصريحات بلينكن بشأن موقفنا من روسيا تكشف عقلية الحرب الباردة

الخميس، 17 مارس 2022 11:15 ص

وزير خارجية فرنسا: روسيا تتظاهر بالتفاوض على خلفية أزمة أوكرانيا

الخميس، 17 مارس 2022 11:11 ص

وزير الدفاع الأوكرانى: قوات روسيا تغلق الممرات الإنسانية وتمنع عبور المدنيين

الخميس، 17 مارس 2022 10:15 ص

زاخاروفا: لا توجد مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حاليا والغرب يخلق المشاكل لنفسه

الخميس، 17 مارس 2022 10:09 ص

بوريل: نأسف لعدم استجابة روسيا لدعواتنا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا

الخميس، 17 مارس 2022 10:08 ص

زيلينسكى: أوكرانيا تناضل لتصعيد الضغط على روسيا

الخميس، 17 مارس 2022 09:44 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة