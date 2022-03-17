مصرع طالب جامعى سقط به أسانسير من الطابق السابع فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - فريق المحافظات

لقى طالب جامعى مصرعه، اليوم الخميس، جراء سقوط أسانسير العمارة التى يسكنها بأحد أحياء مدينة كفر الشيخ من الطابق السابع به، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى، إشارة من مأمور قسم أول كفر الشيخ، تفيد بسقوط أسانسير عمارة سكنية بأحد أحياء مدينة كفر الشيخ، وكان بداخله شاب، ما أدى إلى وفاته.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتبين أنه "أحمد السيد زكريا" 25 سنة، طالب جامعى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ تحت تصرف النيابة العامة.