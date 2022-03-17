لجنة الطوارئ بأبوظبى: تحديث متطلبات دخول "فئة غير المطعمين" للأماكن السياحية

وكالات

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فى أبوظبى، تحديث متطلبات دخول "فئة غير المطعمين" إلى الفعاليات والأماكن السياحية والثقافية في الإمارة، شرط إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR لم يمضِ عليها أكثر من 48 ساعة اعتباراً من يوم الخميس 17 مارس 2022، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.