اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لجنة الطوارئ بأبوظبى: تحديث متطلبات دخول "فئة غير المطعمين" للأماكن السياحية

الخميس، 17 مارس 2022 11:24 ص
لجنة الطوارئ بأبوظبى: تحديث متطلبات دخول "فئة غير المطعمين" للأماكن السياحية فحص كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فى أبوظبى، تحديث متطلبات دخول "فئة غير المطعمين" إلى الفعاليات والأماكن السياحية والثقافية في الإمارة، شرط إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR لم يمضِ عليها أكثر من 48 ساعة اعتباراً من يوم الخميس 17 مارس 2022، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

 


الامارات

الأماكن السياحية

كورونا

الاماكن الثقافية

فحص PCR

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