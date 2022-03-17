جاء ذلك خلال مشاركته في الحدث الافتراضى رفيع المستوى لإعلان التبرعات للوضع الإنساني في اليمن، الذي عقدته الأمم المتحدة والسويد وسويسرا.

وسيتم توفير هذا التمويل الجديد لوكالات الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية الأخرى، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية.

وتماشيا مع سياسة المساعدة الدولية النسوية الكندية ، ستركز المساعدة الإنسانية الكندية أيضا على الاحتياجات العاجلة للنساء والفتيات، اللائي يتأثرن بشكل غير متناسب بالنزاع المستمر والأزمة الإنسانية فى اليمن.



وخلال الحدث ، أكد الوزير ساجان أن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور حالة الأمن الغذائي في اليمن، ودعت إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفقا للقانون الدولي الإنساني.