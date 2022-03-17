طبيبة ورياضية.. تعرف على بنات القيصر الروسى فلادمير بوتين

كتبت: نهال أبو السعود

بات الرئيس الروسى فلادمير بوتين محل اهتمام الغرب، فبخلاف رئاسته لقوى عظمى، أثارت الحرب الروسية فى الشرق الأوكرانى، والتى بدأت 24 فبراير الماضى حالة من الترقب والاهتمام فى الإعلام العالمي الذى تناول صحة بوتين تارة، وحياته الشخصية تارة أخرى، وحاول إلقاء الضوء على الجوانب الخفية فى حياة القيصر الروسى.

وعلى الرغم من إجراء بوتين للكثير من المقابلات الصحفية سواء في بلاده أو خارجها، إلا أن حياته العائلية ظلت بعيدا عن الساحة، خاصة حينما يتعلق الأمر بأبنائه، فمن هم أعضاء أسرة الرئيس الروسي.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن الرئيس الروسي لم يعلن صراحة بأن له أبناء على الرغم من أنه من المعروف أن لديه ابنتين من زوجته السابقة، لكن الكثيرين تكهنوا بأن بوتين لديه طفل من لاعبة جمباز سابقة ويقول آخرون إنه أنجب طفلًا آخر من عاملة نظافة سابقة.

ماريا فاسين.. طبيبة أطفال وأم "الحفيد الأول"



ماريا فاسين

وتبلغ ماريا فاسين 36 عاما وهي الابنة الكبرى من زوجته السابقة ليودميلا بوتينا التي انفصل عنها في عام 2013 بعد 30 عامًا من الزواج.

والتقت بوتينا ببوتين فى أوائل الثمانينيات عندما كانا يدرسان فى جامعة ولاية لينينجراد آنذاك، وتزوجا في 28 يوليو 1983 ، وولدت ماريا في أبريل 1985.

وسميت ماريا على اسم والدة بوتين وأظهرت اهتماما بالعلوم في المدرسة عندما كانت طفلة صغيرة في ألمانيا الشرقية وكمراهقة في موسكو، قبل الذهاب لدراسة علم الأحياء في جامعة ولاية سان بطرسبرج، وبعد الانتهاء من دراستها، التحقت بكلية الطب في موسكو، ومنذ ذلك الحين أصبحت أخصائية الغدد الصماء للأطفال وأحد كبار الخبراء الروس في التقزم.

وماريا متزوجة من رجل الأعمال الهولندي جوريت فاسن ولديهما طفل، مما جعل الرئيس الروسي جدًا للمرة الأولى.

كاترينا تيخونوفا .. راقصة رووك ومديرة مركز أبحاث



كاترينا تيخونوفا ‏

كاترينا تيخونوفا البالغة الآن 35 عاما، هي الطفلة الثانية للرئيس الروسي والأخت الصغرى لماريا، ولدت في أغسطس عام 1986 وذهبت مع شقيقتها في نفس المدارس في ألمانيا الشرقية وموسكو، لكن كان لها اهتمامات مختلفة.

وعلى الرغم من أن كاترينا هي الآن مديرة معهد الأبحاث الرياضية للأنظمة المعقدة بجامعة موسكو الحكومية ودرست في جامعة ولاية سانت بطرسبرج، إلا أنها اشتهرت بنجاحها كراقصة لموسيقى الروك أند رول.

وأصبحت كاترينا عضوًا في المجلس الروسي لتطوير الثقافة البدنية والرياضات الجماعية في عام 2019 ، ولعبت دورًا رئيسيًا في تطوير رقص الروك أند رول لسنوات، عملت ابنة بوتين الثانية كنائب الرئيس للتوسع والتسويق في الهيئة التي تنظم المسابقات فى رقص الروك اند رول في جميع أنحاء العالم.

وكانت كاترينا متزوجة سابقًا من كيريل شامالوف - مالك جزئي لشركة SIBUR Holding، وهي شركة بتروكيماويات روسية - وابن أحد مالكي أحد أكبر البنوك الروسية، وانفصل الزوجان في عام 2018.