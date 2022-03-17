ضبط 188 قطعة سلاح و214 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (188) قطعة سلاح نارى ، (214) قضية مخدرات وتنفيذ (89315) حكم قضائى متنوع.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (11) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (24) متهم .. لعدد 8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7543) حكم قضائى متنوع.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (18871) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2686) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(312) مخالفة السير بدون تراخيص، و(17) مخالفة موقف عشوائى، و(22) مخالفات شروط التراخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمول من المواطنين حال سيرهم بالطرق العامة بأسلوب "الخطف" وبإستخدام دراجة نارية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (6) وقائع بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة قليوب وأرشدا عن( 3 هواتف محموله) وأضافا بتصرفهما فـى 3 هواتف لعميلهم "سئ النية " (مالك محل هواتف محموله كائن بدائرة قسم شرطة قليوب - مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب ) تم إستهدافه وأمكن ضبطه والهواتف المستولى عليها .

وتمكنت جهود الداخلية من ضبط عدد (7282) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7255) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (27) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (676) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (159) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (849) أرجيلة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر كالون الباب متخذان من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.. وبحوزتهما (2 أجنة حديدية)..وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 14 واقعة سرقة، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما (4 أشخاص- جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الطالبية) وتم ضبط عملائهما والمسروقات فتم حبسهم.