اليوم السابع
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الخميس، 17 مارس 2022 12:36 م
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ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة الهواتف من المواطنين فى القليوبية

الخميس، 17 مارس 2022 12:30 م
ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة الهواتف من المواطنين فى القليوبية حبس - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تمكنت مباحث قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لخطف الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء التحدث فى الشارع، واعترفا بارتكاب 6 وقائع، وأنهما يستخدمان دراجة نارية فى الأعمال الإجرامية والسرقات، وأحيلا المتهمان للنيابة فتولت التحقيق.

كانت البلاغات تعددت أمام رئيس مباحث قسم قليوب من العديد من المواطنين بتعرضهم للسرقة وخطف هواتفهم المحمولة أثناء السير فى الشارع.

تم عرض البلاغات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب السرقات شخصين لأحدهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب، وأنهما كونا تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمول من المواطنين حال سيرهم بالطرق العامة بأسلوب "الخطف" وبإستخدام دراجة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما أثناء استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة قليوب، وأرشدا عن 3 هواتف محمولة وأضافا بتصرفهما فـى 3 هواتف لعميلهم "سئ النية"، صاحب محل هواتف محمولة، كائن بدائرة قسم شرطة قليوب، ومقيم بدائرة قسم شرطة قليوب، وباستهدافه تم ضبطه والهواتف المستولى عليها.


اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

اسلوب الخطف

قسم قليوب

سرقة الهواتف المحمولة

تشكيل عصابى

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