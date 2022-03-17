سيتي ايدج تفتتح المرحلة الاولى من ممشى أهل مصر بالشراكة مع كونسل ماسترز

ـ المرحلة الجديدة تطل على الزمالك وتصل حتى كوبرى 15 مايو

استكمالاً لسلسلة إنجازات المشروع السياحي الكبير على ضفاف نهر النيل، أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري عن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر، في قلب القاهرة والمطلة على منطقة الزمالك وصولا حتى كوبرى 15 مايو، وقد شهدت الجولة التفقدية أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، ومحمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري ولفيف من المسؤولين.

يأتي الافتتاح في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها للتنمية المستدامة الهادفة لتحسين جودة الحياة للمصريين وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والمفتوحة وجعلها مناطق جذب سياحي وتجميل الواجهة النيلية، دعماً لمشروعات التنمية السياحية والاستثمار في إقامة مراسي ومسارح ومطاعم وكافتيريات عائمة وخدمات ومنافذ بيع وتشجيع بعض الرياضات مثل ركوب الدرجات والتجديف.

وفي سياق متصل صرح المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن ، أن فكرة إقامة مشروع ممشى أهل مصر بالقاهرة ومختلف المحافظات تأتي في إطار رؤية مصر 2030 والتي أهم أهدافها زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة بمختلف المحافظات والمدن الجديدة مشيراً الى أن ممشى أهل مصر بالقاهرة يستهدف تطوير مسار نهر النيل من حلوان جنوبا حتى شبرا الخيمة شمالا ومن الاتجاهين بالقاهرة والجيزة بطول ما يقرب من 52 كيلو حسب دراسات بيئية ساهمت فيها وزارة البيئة.

وقال محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري أن اهمية المشروع تأتي كونه استكمالا لإعادة تأهيل العاصمة القديمة لمصر عقب انتقال الحكومة الى العاصمة الادارية والعمل على اعادة القاهرة لسابق عهدها كأشهر واجمل عواصم العالم، من خلال تحسين الشكل الجمالي لكورنيش النيل وجعله مقصدًا سياحيًا فاخرًا لكل المصريين، وهو الأمر الذي تقوم عليه استراتيجية سيتي إيدج لدعم جهود الدولة في إقامة المشروعات التنموية.

وأضاف الدهان أن مشروع ممشى أهل مصر له عائد اقتصادي من ناحية جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وتشجيع السياحة، كما انه له فوائد بيئية في الحفاظ على جوانب نهر النيل من الانهيارات، ومنع التعديات على حرم النهر، وله جانب حضاري وبيئي بعد تطوير الواجهات المطلة على النيل ومنع تآكل الأراضي المطلة عليه، واستعادة المظهر الجمالي والحضاري لتلك المواقع، التي ستغير وجه القاهرة.

كما وقال جورج متري، رئيس مجلس ادارة شركة كونسل ماسترز "نفتخر بشراكتنا مع شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري لإدارة وتشغيل مشروع قومي وضخم مثل مشروع ممشى اهل مصر، مما يتيح لنا التوسع في اعمالنا وخدماتنا بالإضافة إلى استعراض خبراتنا في إدارة كافة الجوانب السياحية والترفيهية والتجارية بالممشى ليصبح مقصد سياحي جديد و متنفس لجميع المصريين."

والجدير بالذكر أن مشروع "ممشى أهل مصر" هو عبارة عن متنزه جديد يتوج جمال ضفاف النيل الشرقية، ويثري تاريخه الخالد، بمشروع تنموي متكامل هو الاول من نوعه كممشى عام يطل على نهر النيل ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة، وتم التشغيل التجريبي في 2021، وقد ضمت المرحلة الاولى والتي تعتبر نقطة بداية المشروع، مساحات خضراء بالإضافة إلى مرافق المشروع الأساسية؛ مثل المطعم العائم، والممشى الموازي و19 مبنى تم تقسيمهم إلى 62 محل و5 كافتيريات و5 مطاعم و3 مدرجات تصل سعتها إلى أكثر من 1000 شخص ومسرح يتسع 772 فردًا و3 جراجات تسع حتى 180 سيارة ومساحات خضراء.