المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية والتراثية تنتهى من تقييم المنتجات

كتب إسلام سعيد

انطلقت فعاليات الدورة الأولى من المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية والتراثية بمشاركة 165 جهة إنتاجية رسمية متسابقة من 22 محافظة بإجمالي عدد 763 منتج غذائي تراثي محلي.

وشارك مركز تحديث الصناعة ممثلاً في اليزبيث كليشيان في لجنة الإشراف على المسابقة وتطوير العلامة التجارية لها وتدبير الموارد اللازمة لتنظيمها، وذلك برئاسة وزيرة التجارة والصناعة السيدة نيفين جامع ومشاركة كل من منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" كشريك استراتيجي، ووزارات التموين والزراعة والبيئة، والسياحة، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وغرفة الصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجمعية الطهاة المصريين، وكليات الزراعة بالجامعات المصرية، وبرنامج دعم النفاذ للاسواق الممول من الحكومة السويسرية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وبرنامج التمكين الإقتصادي للمرأة "رابحة" الممول من الحكومة الكندية.

ويتم تنظيم المسابقة على 4 مراحل وأولها مرحلة التحكيم والتذوق التي تجري خلال يومي 16 و17 مارس من خلال لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص (مستهلك – منتِج – أخصائي) لتقييم المنتج من حيث المظهر والطعم والرائحة وتحديد قائمة المنتجات الفائزة.

والمرحلة الثانية تتمثل في عقد حفل تسليم الجوائز لأصحاب المنتجات الفائزة يوم 26 مارس بحديقة الاورمان بالجيزة، والمرحلة الثالثة تتضمن تنظيم معرض للبيع خلال يومي 25 و26 مارس والذي سيكون فرصة متميزة للمنتجين ورواد الأعمال في مجال المنتجات الغذائية المحلية والتراثية لعرض منتجاتهم والتعريف بها وفتح منافذ للبيع وزيادة أرباحهم، أما المرحلة الرابعة والأخيرة ستكون مخصصة للترويج لتلك المنتجات من خلال عمل حملات ترويجية وبرامج سياحية للتعريف بالمنتجات الغذائية المحلية والتراثية وذلك خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى مارس 2024.

وساعد مركز تحديث الصناعة في اشراك 150 منتج من القطاع الصناعي الغذائي بمنتجاتهم الصناعية التراثية المعبأة، وكذلك العديد من رجال المجتمع الصناعي والطهاة للمشاركة في مرحلة التقييم.

وتستهدف المسابقة للترويج والتسويق للمنتجات الغذائية التراثية المصرية بما يسهم في زيادة المبيعات وخلق فرص عمل للمنتجين والموزعين لتلك المنتجات، فضلاً عن إتاحة فرص لربط قطاع السياحة بقطاع المنتجات الغذائية التراثية وذلك من خلال تشجيع تنظيم برامج ورحلات سياحية لاكتشاف التراث الغذائي في مختلف المحافظات والترويج السياحي لتلك المناطق إلى جانب المساهمة فى زيادة الصادرات والحد من الواردات للمنتجات الغذائية مما يسهم فى خفض العجز في الميزان التجاري.

وتعد المسابقة آلية ناجحة للتعريف بالتراث الغذائي والحفاظ على الهوية التاريخية للغذاء المصري والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المحلية للمناطق والفئات العاملة فى هذا القطاع.