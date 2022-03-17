العراق يعلن القبض على إرهابى من تنظيم "داعش" جنوب شرق بغداد

بغداد أ ش أ

ألقت القوات الأمنية العراقية، القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى إحدى المناطق الواقعة جنوب شرق العاصمة بغداد.

وأفاد القضاء العراقى - فى تقرير أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - بأنه "تم إلقاء القبض على الإرهابى بعد أن تسبب فى مقتل أحد أقاربه بواسطة عبوة ناسفة زرعها فى منزله الواقع جنوب شرق العاصمة بغداد بسبب نزاع عائلى بينهما".

وأشار التقرير إلى أن المحكمة اطلعت على محضر الكشف على جثة المجنى عليه ومحضر الكشف على محل الحادث والتقرير الطبى التشريحي، كما اطلعت المحكمة على التقرير الاستخبارى الذى تضمن معلومات تشير إلى أنه ينتمى إلى تنظيم داعش الإرهابي. من ناحية أخرى، أعلنت مديرية شرطة سنجار فى العراق حظر تجول المركبات والأشخاص اعتبارا من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا يسرى حتى إشعار آخر، بحسب "روسيا اليوم".

ولم تذكر المديرية سبب الحظر فى الإقليم شمال غرب العراق، إلا أنها أشارت فى بيان إلى أنه يأتى "على ضوء توجيهات المراجع". وتوجهت المديرية للأهالى برجاء الالتزام "بالتوجيهات وعدم الخروج من منازلهم باستثناء الحالات الإنسانية فقط"، وقالت إن ذلك "حفاظا على سلامتهم وتجنبا للمسائلة القانونية".

وقبل أيام شهد القضاء، الواقع غربى محافظة نينوى، هجوما مسلحا، قالت وسائل إعلام عراقية، إن من نفذه أفراد من "حزب العمال الكردستاني" على نقطة للجيش العراقي، دون أن يسفر عن ضحايا، وقبل ذلك بأيام شهد القضاء هجوما بقنبلة صوتية. يذكر أن بغداد وإقليم كردستان العراق، أبرما اتفاقا فى 2020 يقضى بإخراج المجموعات المسلحة من القضاء، وخاصة حزب العمال والفصائل المرتبطة به، إلا أن "قوات حماية سنجار" المرتبطة به ما زالت فى القضاء.