الشرطة الماليزية تزيد عدد أفرادها على الحدود مع رفع قيود كورونا

أ ش أ

أعلنت الشرطة الماليزية اليوم الخميس أنها ستزيد عدد ضباطها لمراقبة حركة المسافرين في حدود الدولة بحلول الأول من شهر أبريل القادم.



وقال مدير وحدة مكافحة الجرائم وأمن المجتمع التابعة للشرطة أيدي إسماعيل - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) - إن هذه الخطوة التي تأتي تمشياً مع قرار الحكومة برفع كافة الإجراءات الاحترازية الصحية تقريباً بما فيها إعادة فتح الحدود اعتباراً من أول أبريل، كما تأتي أيضاً تحسباً لتفشي فيروس كورونا .



وأضاف إنه سيتم نشر الضباط الإضافيين في المداخل الرئيسية للبلاد، بما في ذلك المطارات، لضمان امتثال المسافرين لإجراءات التشغيل القياسية المحددة.



من ناحية أخرى، قررت الإدارة الدينية الإسلامية في الإقليم الاتحادي الماليزي إلغاء التباعد الجسدي في جميع المساجد والمصليات بالولايات الفيدرالية ابتداء من أول أبريل القادم تمشياً مع الانتقال إلى مشارف مرحلة المرض المتوطن.



وقال مدير الإدارة الدينية محمد عجيب إسماعيل في بيان اليوم الخميس أنه ينبغي على المصلين إحضار السجادة الخاصة بهم عند أداء الصلاة في المساجد والمصليات.. مضيفا "أن السماح يعم كافة المصلين دون تحديد السن بشرط حصولهم على التطعيم الكامل ضد كوفيد-19".