الأمم المتحدة: 90% من الأوكرانيين يواجهون السقوط فى براثن الفقر جراء الصراع

ريهام عبد الله

أكدت الأمم المتحدة أن 90% من الأوكرانيين معرضين للسقوط فى براثن الفقر، جراء الحرب الروسية على بلادهم، وقالت الأمم المتحدة فى تغريدة عبر حسابهم الرسمى بتويتر :"يمكن أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى سقوط حر مدمر في براثن الفقر لملايين الناس، التوقعات المبكرة من البرنامج الإنمائى التابع للأمم المتحدة، تظهر أن ما يصل إلى 90 ٪ من الأوكرانيين قد يواجهون الفقر والضعف الاقتصادى الشديد بسبب الصراع".



الأمم المتحدة

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد حذر من أنه إذا استمر الصراع، الروسى الأوكرانى، وإذا لم يتم تقديم المزيد من الدعم إلى البلاد بسرعة، فقد يؤدي ذلك إلى تدمير ما يقرب من عقدين من التقدم الاقتصادي.

وبالإضافة إلى النكسات التنموية الرهيبة، أوضحت وكالة الأمم المتحدة أنه من المتوقع أن تعاني البيئة ، بينما من المرجح أن تزداد التفاوتات المجتمعية.

ومن جهته قال قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن أكثر من 3 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.



وكتب جوتيريش في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر أن "شعب أوكرانيا بحاجة ماسة إلى السلام. والأشخاص في جميع أنحاء العالم يطالبون بذلك. يجب على روسيا أن توقف هذه الحرب الآن"، مشيرا إلى أن أكثر من 3 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا حتى الآن ولجأ معظمهم إلى بولندا المجاورة، وقد وصلوا إلى الحدود بالقطار أو الحافلة.