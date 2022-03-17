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ارتفاع طفيف بالحرارة اليوم وشبورة كثيفة صباحا والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الخميس، 17 مارس 2022 12:00 ص
ارتفاع طفيف بالحرارة اليوم وشبورة كثيفة صباحا والصغرى بالقاهرة 10 درجات الطقس - شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الخميس، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، ليسود  طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم  يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس :  القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 01 .

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