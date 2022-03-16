ما هو معدل النبض الطبيعى.. وكيف يتم التحقق منه بشكل صحيح؟

كتبت فاطمة خليل

فحص معدل النبض أمرًا ضروريًا لقياس معدل ضربات القلب والحصول على فكرة عادلة حول شدة الحالة التي يعاني منها الشخص، لكن بالنسبة للآخرين، فإن قراءة النبض تتطلب الكثير من التدريب فقط بعد أن تجد الشرايين الصحيحة ستتمكن من تفسير معنى معدلات النبض البطيئة والسريعة، في هذا التقرير نتعرف على كيفية قياس معدل النبض بشكل صحيح، بحسب موقع "تايمز أوف انديا".

كيفية فحص نبض القلب



الخطوة الأولى هي إيجاد الأوردة الصحيحة لأخذ معدل النبض، ويتم أخذ معدل النبض في الغالب من الشرايين التي تمر عبر المعصم، ولكن هناك أجزاء أخرى من الجسم يمكنك من خلالها أخذ القراءة مثل الشريان السباتي ، والشريان الدواسي ، والشريان العضدي.

يعتبر العثور على الشرايين في هذه الأماكن أكثر تعقيدًا ويتطلب سنوات من الممارسة تعمل شرايين الرسغ بالقرب من سطح الجلد ، مما يسهل العثور عليها هذا يعطي النبضة الشعاعية وإليك كيف يمكنك العثور عليها.

الخطوة الأولى: اقلب يدك اليسرى، بحيث تكون كف اليد لأعلى.

الخطوة الثانية: ضع إصبعين من يدك اليمنى في الأخدود على الساعد، أسفل ثنية الرسغ وحوالي بوصة طويلة من قاعدة الإبهام.

الخطوة الثالثة: إذا وضعت أطراف أصابعك في المكان المناسب، فستتمكن من سماع نبضات قلبك إذا لم يكن الأمر كذلك، حرك أطراف أصابعك قليلاً وحاول ممارسة ضغط أقل.

كيفية تسجيل معدل النبض



النبض هو توسع الشرايين الناجم عن ارتفاع ضغط الدم الذي يدفع الجدران المرنة للشرايين في كل مرة ينبض فيها القلب. يؤدي صعود وسقوط القلب أثناء ضخ القلب إلى نبضات يمكن الشعور بها عند لمس شرايين بعض المناطق برفق.

بمجرد العثور على النبض في معصمك ، إليك كيفية أخذ القراءة.

-حدد موقع النبض واحسب عدد النبضات المحسوسة لمدة 30 ثانية أو دقيقة.

عدد النبضات على مدى دقيقة هو القياس القياسي لمعدل ضربات القلب.

ما هو معدل النبض الطبيعي؟



يجب أن يكون معدل النبض الطبيعي بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة يكون أقل إذا كان الشخص يتمتع بلياقة بدنية مقارنة بأولئك الذين يمارسون الأنشطة البدنية بشكل متقطع.

ومع ذلك ، يمكن أن يختلف معدل النبض اعتمادًا على الوقت من اليوم والنشاط والحركة والعواطف الأخرى ولكن إذا كان معدل النبض لديك أقل من 40 نبضة في الدقيقة أو أعلى من 120 ، فاستشر طبيبك يجب أيضًا لفت الانتباه إلى ضربات القلب المتخطية أو المفقودة.

متى تطلب المساعدة معدل ضربات قلبك



إذا كان معدل ضربات قلبك باستمرار أقل من 60 نبضة في الدقيقة، مصحوبًا بدوخة أو ضعف أو إغماء أو أي أعراض أخرى مقلقة، فاتصل بالطبيب على الفور.

معدل النبض المنخفض ليس طبيعيا. يمكن أن يتأثر معدل النبض المرتفع بعوامل مثل التدريبات أو التوتر أو القلق أو المرض أو الإفراط في تناول الكافيين.