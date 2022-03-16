غلق 95 محلا مخالفا وضبط 1967 حالة إشغال وتحرير 2083 محضرا بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير





وأسفرت هذه الحملات عن غلق 95 محلا مخالفا، والتحفظ على 1967 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 2083 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ322 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية. شنت محافظة الإسكندرية حملات مكثفة، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.وأسفرت هذه الحملات عن غلق 95 محلا مخالفا، والتحفظ على 1967 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 2083 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ322 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.