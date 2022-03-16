وذكر أمين صندوق اللجنة فهد العبد الجليل - في تصريح اليوم /الأربعاء/- أن الكويت انضمت إلى المجلس الدولي للمتاحف بعد موافقة المجلس في اجتماعه ال 159 مؤخرا وقبول عضوية الكويت بالمجلس، موضحا أنه بمبادرة من جمعية الكويتية للتراث تم تشكيل اللجنة الوطنية للمتاحف (أيكوم الكويت)، إضافة إلى تشكيل مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية وإعداد المحضر التأسيسي ونظام العمل، وتقديمه للمجلس الدولي للمتاحف (أيكوم)؛ لاستكمال الحصول على الموافقة على انضمام اللجنة للمجلس بعد استيفاء الشروط المطلوبة.



وأشار العبد الجليل إلى أن المجلس الدولي للمتاحف الذى تأسس فى العام 1946 تحت مظلة الأمم المتحدة ومقره باريس هو منظمة عالمية متخصصة في مجال المتاحف وتطويرها والتنسيق فيما بينها، مضيفا أنه يضم في عضويته ما يزيد على 50 ألف مختص من 122 دولة، وما يقارب 20 ألف متحف في مختلف دول العالم، لافتا إلى أن المجلس الدولي للمتاحف يهدف إلى رفع مستوى العاملين في المتاحف وتوحيد جهودهم وإبراز كيانهم ومساعدتهم على التعرف على بعضهم في لقاءات دولية، إلى جانب إجراء بحوث ودراسات متحفية اختصاصية تفيد العاملين في المتاحف.



ولفت إلى أنه يتطلب من جميع العاملين في هذا المجال التعاون المهني إذ أصبح علم المتاحف متعدد الميادين والاختصاصات والاهتمامات ويعالج كل ما يتعلق بالمتاحف ومبانيها ومجموعاتها ورسالتها وتحديثها وعوامل تطورها وعلاقتها بمختلف ميادين المعرفة الإنسانية.



يذكر أن اللجنة الوطنية للمتاحف في الكويت تضم الدكتورة سندس الراشد رئيسا وأحمد العدواني نائبا وعبد الرحمن بن سلامة أمينا عاما والدكتور سلطان الدويش أمينا عاما مساعدا وفهد العبد الجليل أمينا للصندوق.