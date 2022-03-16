اليوم السابع
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انطلاق مؤتمر الأسرة الكنسى بالإسكندرية بعنوان "أنا وبيتى"

الأربعاء، 16 مارس 2022 06:42 م
انطلاق مؤتمر الأسرة الكنسى بالإسكندرية بعنوان "أنا وبيتى" البابا تواضروس الثانى
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، انطلاق مؤتمر الأسرة السنوى "أنا وبيتى"على مدار 3 أيام بحضور عدد من الآباء الكهنة والآباء الأساقفة.

وأشارت الكنيسة فى بيان صادر اليوم، إلى أن المؤتمر يحاضر فيه عدد من الآباء الأساقفة ومنهم الأنبا بافلى أسقف عام الشباب وقطاع المنتزه ويقدم محاضرة بعنوان: "أنا وبيتى وعائلتى".

والأنبا متاؤس أسقف دير السريان ويقدم محاضرة بعنوان "أنا وبيتى والله" كما ترأس القداس الإلهى، و يحاضر بالمؤتمر أيضا الأنبا إيلاريون أسقف قطاع غرب الإسكندرية بعنوان "أنا وبيتى والآخرين"، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات وفقرات للترانيم متنوعة لجميع أفراد الأسرة.


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