انطلاق فاعليات مسابقة الروبتكس للعام التاسع بكلية الهندسة جامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

انطلقت فاعليات مسابقة الروبتكس للعام التاسع بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية ، تحت رعاية الدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن السيد عميرة عميد الكلية، وإشراف عام الدكتور عصام نبيل.

وأكد الدكتور أيمن على أهمية هذه المسابقة وإصرار الكلية على تنظيمها منذ عام 2010 الأمر الذى يعد تأكيداً على اهتمام الكلية، لتقديم كافة الخبرات للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وتشجيعهم للاشتراك فى مثل هذه المسابقات للتأكيد على الدور الأكبر للكلية، وهو نشر ثقافة الابداع والاختراع، وكذلك تخريج خريج مميز قادر على التعامل مع كافة صور التطور، الذى يشهده سوق العمل خاصة فى مجال الروبوت والإلكترونيات.

وأضاف أن هذا العام هو العام التاسع للمسابقة، التى تمتد على مدار العام لابتكار وتجميع الروبوت والقيام بمهام معينة أمام لجنة متخصصة من أساتذة الكلية، يشارك فيها العديد من الفرق سواء من داخل الكلية أو من خارجها على مستوى كليات ومعاهد الهندسة بالجمهورية.

وأضاف الدكتور عصام نبيل، أن ما يقرب من 22 فرقة يشاركون فى المسابقة فى ثلاث جولات مختلفة وتحصل الفرق الثلاث الأولى على شهادات تقدير وجوائز عينية.

حضر الفاعليات الدكتور حمدى عوض رئيس قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم والدكتور محمد إبراهيم بقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم والدكتور جمال محروس رئيس قسم هندسه وعلوم الحاسبات والدكتور سعيد عبدالعاطى بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية وسط حشد طلابى كبير لطلبة كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية وجامعات أخرى ومدارس المتفوقين.