"الصحة العالمية" تعلن إرجاء تقييم لقاح سبوتنيك V الروسى

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إرجاء تقييم لقاح سبوتنيك -V الروسى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت المنظمة قد أعربت عن قلقها من أن الحرب في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى تفاقم وباء كورونا، وتحاول بذل المزيد للحد من انتشار الأمراض المعدية، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية.

وأضافت، انخفضت الحالات في المنطقة عن الأسبوع الماضى، ولكن هناك خطر كبير بانه سيكون هناك المزيد من الأمراض الشديدة والوفاة بسبب انخفاض معدلات التطعيم في أوكرانيا، وكذلك بسبب أن أكثر من مليوني شخص فروا من البلاد إلى المناطق المحيطة، المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة أيضًا، مؤكدة، يبلغ معدل التطعيم ضد في أوكرانيا حوالي 34%، بينما يبلغ معدل التطعيم في مولدوفا المجاورة حوالي 29%.

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الـ 21 على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وفرضت السلطات الروسية، عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أدرجت وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكين، على قائمة "المحظورين"، وفق ما نشرت وزارة الخارجية الروسية.