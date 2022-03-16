الأدلة الجنائية وأقوال الشهود يكشفان لغز حريق مصنع كيماويات أبو رواش

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة على فحص الآدلة الجنائية التى تم جمعها من داخل مصنع مواد كيماوية اشتعلت بداخله النيران فى المنطقة الصناعية بكرداسة، لتحديد أسباب اشتعال النيران ومصدرها، وحجم الخسائر.

وتواصل النيابة العامة الاستماع لأقوال شهود العيان حول الحريق الذى أندلع فى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، ومن بينهم مسئولى المصنع والقائمين عليه.

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع مواد كيمياوية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش بكرداسة دون وقوع أى إصابات.

وانتقل اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، يرافقه اللواء مدحت فارس مدير المباحث إلى موقع حريق مصنع مواد كيماوية بكرداسة، لمعاينة موقع الحريق وقاما بالاستماع لشرح سريع من مدير الحماية المدنية حول آخر تطورات البلاغ الكائن بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش.

وأجرى رجال الحماية المدنية بالجيزة، عمليات تبريد وتتبع لمناطق اندلاع حريق داخل مصنع مواد كيمياوية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش بكرداسة، لمنع امتداده الى المجاورات، وسط تمركز سيارات إسعاف، للعمل على نقل أى ضحايا أو مصابين نتيجة للحريق وسرعة نقلهم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب جريق داخل مصنع لإنتاج التنر والبويات بدائرة قسم شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.