إصابة شاب بطلق نارى والأمن يكثف من جهوده لكشف ملابسات الواقعة بقنا

صابر سعيد

أصيب شاب، اليوم الأربعاء، بطلق ناري بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لمعرفة أسباب الواقعة.





تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شاب بطلق ناري بالقرب من الفحيرة بقرية السمطا في دشنا شمال قنا، وأسفرت الواقعة عن إصابة عبد الناصر.أ، 45 عاما، بطلق ناري في الساق الأيسر.





تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج مع تكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب والواقعة والتوصل إلي الجناة.



وفي سياق آخر كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، غموض مقتل فتاة وضبط المتهم في الواقعة بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي قنا.



كان قد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع. ي، 20 عاما، بعد إصابتها بطلقات نارية في قرية بهجورة بنجع حمادي.



وأوضحت التحريات، أن المتهم في الواقعة، حمدي.ع،21 عاما، كان ممسك بسلاحه أمام منزل الفتاة وأثناء العبث به خرجت طلقة نارية، استقرت في جسد الفتاة.



