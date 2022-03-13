نظافة القاهرة ترفع مخلفات البناء والقمامة من منطقة ورش حلوان

كتب ــ سيد الخلفاوى

رفعت هيئة نظافة القاهرة، أطنان المخلفات والتراكمات التاريخية للرتش، بمنطقة ورش حلوان، جنوب القاهرة، حيث دفعت فرق العمل بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع الإنقاذ المركزي بحلوان بمعدات وسيارات الهيئة لرفع تراكمات من مخلفات البناء والهدم والرتش والهدم بمنطقة ورش العمرة بحلوان .

وتم إزالة حوالي 102 قلاب كبير من تلك التراكمات وفق خطط الهيئة لرفع مستوى النظافة والتجميل والإنارة بكامل تجهيزاتها بالمنطقه الجنوبيه حتي يشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة .

من جانبه، أثني اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة علي المجهود المبذول من المركزية للنظافة والإنقاذ المركزي تحت إشراف مدير المنطقة الجنوبية و رؤوساء الأفرع كلا في قطاعه ومنطقته و مدير الإنقاذ المركزي بحلوان .