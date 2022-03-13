ملك إسبانيا يمنح وسام الاستحقاق الفضى لمدير المكتب الإعلامى بسفارته بالقاهرة

كتبت: هناء أبو العز

منح ملك إسبانيا فيليب السادس، وسام الاستحقاق الفضى المدنى، لمدير المكتب الصحفى والإعلامى بسفارة إسبانيا بالقاهرة يوسف محمدين، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وقام السفير الإسبانى بالقاهرة رامون خيل كاسارس، بتقليد يوسف محمدين الوسام خلال حفل التكريم الذى أقيم الأحد، بمقر إقامة السفير بالقاهرة بحضور المستشار الإعلامى ومسئولى السفارة.

وأعرب السفير- فى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة - عن عميق تقديره لجهود يوسف محمدين خلال مدة عمله التى تجاوزت الـ30 عاما عمل خلالها بالمكتب الصحفى والإعلامى وأيضا كمترجم للسفارة مما أسهم فى تعزيز الروابط بين البلدين.

وقال أن هذا الوسام يمنح كمكافاة للعاملين المتميزين فى المؤسسات العامة ممن يقدمون خدمات للدولة، معدد المميزات التى يتحلى بها يوسف محمدين فى التفانى فى العمل ودماثة الخلق فضلا عن علاقاته الوثيقة بممثلى وسائل الإعلام والصحفيين.

من جانبه أعرب يوسف محمدين عن امتنانه لحصوله على هذا الوسام الرفيع، معبرا عن تقديره للملك والسفير الإسبانى، واستعرض مسيره عمله التى تجاوزت الـ30عاما، متمنيا أن تنتهى الأزمة الروسية الأوكرانية وأن يعم السلام فى ربوع العالم شرقا وغربا.

حضر الاحتفال أعضاء السفارة ونخبة من الصحفيين والمثقفين وأسرة مدير المكتب الصحفى والإعلامى بالسفارة.

ووسام الاستحقاق المدنى الإسبانى أنشأه الملك ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا فى عام 1926، وتمنحه حكومة إسبانيا للضباط العاملين فى خدمة الأمة الإسبانية، وللمواطنين الإسبان وغير الإسبان لخدماتهم الاستثنائية لصالح إسبانيا.