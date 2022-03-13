طارق الملا يعين رئيس هيئة البترول السابق رئيساً لـ"أبوقير للأسمدة"

كتبت - مروة الغول

قام المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية بتعيين المهندس عابد عز الرجال عبد العال الملاحي - رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول "سابقاً"، رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بدلاً من الكيمائي/ سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن هناك تحديات فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، وانعكس تأثيرها على كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية فى مختلف دول العالم ، خاصة أسواق البترول والغاز العالمية، والتى شهدت تقلبات سعرية بوتيرة سريعة، وارتفعت ارتفاعاً كبيراً كاد أن يصل إلى الضعف مقارنة بالأسعار قبيل بدء الأزمة، الأمر الذي يتطلب وضع خطط عمل جديدة تهدف فى المقام الأول إلى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وذلك من خلال تكثيف اعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل كميات الاستيراد من الخارج .