تعرف على نسب تخفيضات أسعار السلع بمعارض "أهلا رمضان"

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض "أهلا رمضان"، اعتبارا من يوم 15 مارس الجارىً بالمحافظات المختلفة بعد قرار مجلس الوزراء بتقديم موعد بدء المعارض بالمحافطات بدلا من يوم 24 مارس، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

وستطلق وزارة التموين ما يقرب من 100 سيارة متنقلة لطرح منتجات السلع الأساسية و"ياميش رمضان" وكذلك سيارات مجهزة لطرح اللحوم والدواجن فى الميادين العامة وفى القرى والنجوع والأماكن التى لا يتواجد فيه مجمعات استهلاكية، حيث سيتم توفير ما يقرب من 100 ‏سيارة متنقلة بحمولة من 1 طن و‏‏1.5 طن و5 ‏أطنان " تكون محملة بكافة السلع التى ‏يحتاج إليها المواطنون ‏وتستطيع الوصول إلى كافة ‏النجوع والكفور والمناطق النائية كما افتتاح 160 شادراً بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ومشاركة 2500 فرع من سلاسل شركات توريد الأغذية المحلية، بالإضافة إلى طرح منتجات "أهلاً رمضان" فى 500 فرع من مشروع "جمعيتى” التابع لوزارة التموين، وكذا الدفع بالقوافل المتحركة تشمل توزيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن.