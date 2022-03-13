تعرف على الشراكات الدولية بين مصر ودول الصين واليابان وكوريا الجنوبية

كتب محمد أسعد

تتمتع مصر بعلاقات تعاون وثيقة مع العديد من الدول الآسيوية من بينها الصين واليابان كوريا الجنوبية، بهدف دعم رؤية الدولة التنوية ٢٠٣٠، رصدتها وزراة التعاون الدولي في تقريرها السنوي..

اليابان

تعود العلاقات المصرية اليابانية إلى عام ١٩٥٤، وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية وهيئة التعاون الدولي اليابانية 2.7 مليار دولار، من بينها ٢٨٧ مليون دولار للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الشراكة المصرية اليابانية لتطوير التعليم، و ١،١٢ مليار دولار للكهرباء، و ٥٥٢مليون دولار للنقل والملاحة، و٤٥٠ مليون دولار للسياحة والآثار، و ٢٤٠ مليون دولار لتمويل سياسات التنمية، و٥٧ مليون دولار للري.

وخلال أبريل الماضي، التقت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ماتسوناجا هيديكي، المدير الإقليمي لهيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، في أول زيارة رسمية له لمصر، وذلك بحضور أومورا يوشيفومي، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، ومسئولي المكتب في مصر، لبحث التعاون بين مصر وهيئة التعاون الدولي اليابانية “الجايكا”، حيث تطرقت المباحثات إلى مجالات التعاون المستقبلية، وإمكانية تعزيز التعاون في مجال التأمين الصحي الشامل، كما ناقشت مجالات التعاون الجارية ومن بينها التمويلات التنموية في مجال الآثار وتنفيذ المتحف المصري الكبير.

وفي فبراير الماضي، أبرمت وزارتا التعاون الدولي والمالية، اتفاقية تمويل تنموي مُيسر بقيمة 25 مليار ين ياباني ما يعادل ٢٤٠ مليون دولار، مع الجانب الياباني، في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة.

وخلال أغسطس، تم تعزيز الجهود المشتركة لتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، حيث تم توقيع اتفاقية مع كل من السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)؛ بشأن زيادة قيمة منحة (جايكا)؛ لإنشاء مبنى العيادات الخارجية الجديد التابع لمستشفى أبو الريش الياباني لترتفع إلى ١٩ مليون دولار. كما قدمت اليابان تمويلًا إنمائيًا بقيمة ٩ ملايين دولار لدعم استراتيجية مصر لمكافحة جائحة كوفيد-١٩

كوريا الجنوبية

تمر العلاقات المصرية الكورية الجنوبية، في الوقت الحالي، بمرحلة استثنائية، حيث أعلنت كوريا الجنوبية اختيار مصر الشريك الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يتعلق بجهود التعاون الإنمائي للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٥

وخلال نوفمبر استقبلت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من مجلس الوزراء الكوري الجنوبي، برئاسة كيم يونج سو، نائب وزير التعاون الإنمائي الدولي بمكتب رئيس الوزراء الكوري، وكبار مديري التخطيط والتقييم بمكتب رئيس الوزراء الكوري، وممثلي السفارة الكورية بالقاهرة، حيث تم التطرق إلى العديد من محاور التعاون في ضوء إعلان الحكومة الكورية اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا لخطط التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من 2021-٢٠٢٥، وبدء إعداد خطة الشراكة الاستراتيجية لهذه الفترة بما ينعكس على أطر العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يتماشى مع أولويات البلدين في الفترة القادمة.

وتسجل محفظة التمويل التنموي الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية ٤٧٧ مليون دولار، في العديد من القطاعات التنموية وهي التعليم العالي والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وغيرها من المجالات.

الصين

قبل نهاية ٢٠٢١، وقعت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الجديد، تصل قيمته إلى ٦١ مليون دولار. وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث سيتم من خلال الاتفاق الجديد إتاحة عدد من المنح التنموية التي تستفيد منها القطاعات ذات الأولوية في مصر، لتعزيز رؤية الدولة ٢٠٣٠.

محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ حوالي 1,8 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها، وخلال السنوات الأربع الماضي تم تنفيذ ١١٠٠ برنامجًا تدريبيًا مع الصين استفاد منها أكثر من ٤٠٠٠ مسئول حكومي، بالإضافة إلى (٢٥) برنامج متخصص في المجالات ذات الأولوية استفاد منها (٣٠٠) كادر حكومي في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والإسكان والموارد المائية.