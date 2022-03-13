اليوم السابع
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باسل الحينى: نشر الوعى التأمينى مسئولية الاتحاد المصرى والشركات كلها.. صور

الأحد، 13 مارس 2022 03:56 م
باسل الحينى: نشر الوعى التأمينى مسئولية الاتحاد المصرى والشركات كلها.. صور باسل الحينى ورؤساء الشركات التابعة للقابضة
كتب عبد الحليم سالم - تصوير محمد الحصرى

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أكد باسل الحينى، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، ردا على سؤال "اليوم السابع" في المؤتمر الصحفى للمجموعة اليوم، أن قضية الوعى التأميني، قضية مهمة، ولابد من تضافر كافة الجهود لرفعها بالفعل، لافتا إلى أن مجموعة مصر القابضة للتامين تبذل جهودا كبيرا في رفع الوعى من خلال منتجات جديدة بالتعاون مع البنوك وبالفعل ساهمت في اتساع رقعة التامين المصرى ونفذت خططا كبيرة وتواصل هذا الإطار مستقبلا .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين، بحضور عمر جودة رئيس شركة مصر للتامين وأحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياه، ومحمد جلال رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.
 

وأضاف الحينى إن الوعى ليس مسئولية مجموعة مصر القابضة للتأمين لكنها مسئولية الاتحاد المصرى للتامين الذي لابد من بذل جهود لزيادة الوعى في المدارس والجامعات وفى المجتمع كله بمشاركة كل الشركات وليس فقط مجموعتنا، وبالفعل من المهم الارتقاء بالوعى التأمينى بشكل كاف، ومناسب خلال الفترة المقبلة .

وحول التوسع في إفريقيا بالتزامن مع اطلاق وزارة قطاع الأعمال العام لمشروع جسور التجارة، أشار أن افريقيا سوق واعد بالفعل، ويمكن التوسع فيه مستقبلا، لكن في ظل جائحة كورونا والحالة الاقتصادية العالمية حاليا، فإنه تم إيقاف كافة خطط التوسع الخارجية والتوسع فقط داخل مصر، بحيث يتم الحفاظ على استثمارات المجموعة التي هى مال الحكومة والابتعاد عن المخاطر، لحين تحسن الظروف بشكل افضل وضمان استثمار الأموال في محلها .

 

المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (1)
المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (1)

 

المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (2)
المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (2)

 

المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (3)
المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (3)

 

المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (4)
المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (4)

 

المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (5)
المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (5)

 

المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (6)
المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (6)

 

المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (7)
المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (7)

 

المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (8)
المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (8)

 

المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (9)
المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (9)

 

المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (10)
المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (10)

 

المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (11)
المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (11)

 

المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (12)
المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (12)

 

المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (13)
المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (13)

 

المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (14)
المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (14)

 

المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (15)
المؤتمر الصحفى اليوم بمقر القابضة للتأمين (15)

 


باسل الحينى

مصر القابضة للتامين

قطاع التامين

قطاع الاعمال العام

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