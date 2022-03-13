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"التعليم" تفتتح معرض المدرسة المنتجة بمحافظة الدقهلية

الأحد، 13 مارس 2022 06:39 م
"التعليم" تفتتح معرض المدرسة المنتجة بمحافظة الدقهلية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، معرض المدرسة المنتجة بمدرسة المرسي سيف الدين الإبتدائية التابعة لإدارة دكرنس التعليمية بمحافظة الدقهلية، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات الإدارة العامة للمدرسة المنتجة على مستوى الجمهورية. 

 
وقام بافتتاح المعرض الدكتور أحمد هيكل مدير التعليم العام بالمحافظة نيابة عن الدكتورة رانده شاهين رئيس قطاع التعليم العام، بحضور لفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية والنيابية بالمحافظة، وأولياء أمور الطلاب المشتركين في تنظيم المعرض.
 
 
وأكد عماد الدين محمد منصور رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي ومدير عام المدرسة المنتجة، أن المعرض يهدف إلى المساهمة في ربط المدرسة بالبيئة المحيطة وجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب، بالإضافة إلى خدمة البيئة التعليمية والمجتمع المحلى بما يسهم في تكوين شخصية الطلاب وإعداد جيل من رجال الأعمال.
 
 
وأشار منصور إلى أن المعرض يتضمن عرض أجود منتجات الطلاب المشاركين في كافة أنواع المشروعات (الإنتاجية، والخدمية، والتسويقية، والبرمجة) لبعض مدارس المحافظة لشهر رمضان المعظم، وعيد الأم.

التربية والتعليم

للمدرسة المتتجة

أخبار مصر

عيد الام

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