اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 مارس 2022 10:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: تدريب المعلمين فى المدارس المصرية اليابانية على مهارات التدريس

الأحد، 13 مارس 2022 10:00 ص
التعليم: تدريب المعلمين فى المدارس المصرية اليابانية على مهارات التدريس وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: تدريب المعلمين فى المدارس المصرية اليابانية أوقات الاجازات، على مهارات التدريس وأيضا تدريبات على التوكاتسو، مع متابعة التنفيذ الأكاديمى للتعلم داخل المدارس.
وأشارت الوزارة، إلى أن المعلمين فى المدارس المصرية اليابانية على مستوى عال جدا وهناك دعم كبير من الدولة والوزارة للمدارس المصرية اليابانية.


وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه سيتم فتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل قريبا.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه بالتعاون مع اليابان فى مجال التعليم، تم إنشاء وتشغيل   ٤٨ مدرسة ونستهدف أن تصل إلى ٥٠٠ مدرسة داخل مصر، كما يعتمد التعليم فى المدارس المصرية اليابانية على تطبيق الباقة الموسعة لأنشطة التوكاتسو الأساسية، حيث إن جوهر التعليم الياباني يكمن في الشخصية المتكاملة للطفل، وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمي الجديد 2.0.



 


التربية والتعليم

التقدم للمدارس المصرية اليابانية

التقديم للعام الدراسي الجديد

اخبار مصر

سن القبول بالمدارس المصرية اليابانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة