الإحصاء يرصد ارتفاع عدد حالات الطلاق إلى 20 ألف حالة ديسمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

سجل عدد حالات الطلاق في مصر ارتفاعا طفيفا في شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات تقديرية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ عدد حالات الطلاق نحو 20.7 ألف حالة، مقابل 19.1 ألف حالة طلاق في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت 1.6 ألف حالة طلاق.

وكانت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2020"، قد قدرت عدد حالات الطلاق للحضر بنحو 116 ألف و845 حالة عام 2020 تمثل 54.6٪ من جملة الحالات مقابل 121 ألف و552 حالة عام 2019 بنسبة تراجع بلغت 3.9٪، وبلغ عدد حالات الطلاق فى الريف 97 ألف و105 حالة عام 2020، تمثل 45.4٪ من جملة الحالات مقابل 104 ألف و377 حالة عام 2019 بنسبة تراجع بلغت 7٪.

ومن حيث فئات السن بالنسبة للمطلقين فقد سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد حالات الطلاق بها 43 ألف و739 حالة بنسبة 20.4%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) حيث بلغ عدد الحالات بها 403 حالة بنسبة 0.2٪ من جملة الحالات.

أما بالنسبة للمطلقات فقد سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الحالات بها 38 ألف و865 حالة بنسبة 18.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الحالات بها 1362 حالة بنسبة 0.6٪ من جملة الحالات.