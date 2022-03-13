استمرار صرف الدعم النقدى "تكافل" للأسر المستفيدة.. اعرف الشروط

كتب ـ مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى توعية المستفيدين من برنامج الدعم النقدى، فيما يخص المشروطية وذلك من منظور حقوقى يضمن حصول أطفال الأسر الأولى بالرعاية للحصول على حقوقهم الصحية والتعليمية، وذلك تحت شعار "اللى أوله شرط... آخره فلوس فى الكارت".

وتتضمن شروط استمرارية الحصول على الدعم النقدى "تكافل للاسر المستفيدة متابعة الرعاية الصحية للطفل والأم على الأقل ثلاث مرات سنويا والانتظام بالحضور المدرسى الأبناء على الأقل 80% من الدراسة، بالإضافة إلى استحداث شرط عدم تزويج البنات وهن قاصرات ودون سن الزواج وتقوم الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة بقيادة حملات التوعية، كما تتضمن حملات التوعية شرحا للأثر الإيجابى لتطبيق الشروط الصحية والتعليمية والاجتماعية التى تلزم بها الوزارة المستفيدين من البرنامج، من أجل استمرار حصولهم على الدعم المقرر كاملا.

وتهدف الحملة إلى رفع وعى المجتمع بأن أثر برنامج الدعم النقدى "تكافل" ليس فقط ماديا ًفى مساعدة الأسرة فى تغطية بعض نفقاتها، وإنما يشمل الأثر الصحى على صحة الأم والطفل، كذلك تعزيز مفاهيم الأسرة الصغيرة وأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، والتأكيد على الالتزام المتابعة الصحية، بالإضافة إلى انتظام الأطفال فى التعليم الأساسى وتشجيعهم على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مما سيساهم تباعاً فى تمكين الأسر الأولى بالرعاية.

كما تتضمن الشروط الالتزام بانتظام الأطفال فوق سن 6 سنوات فى المدرسة، ويتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتأكد من نسبة حضور التلاميذ فى المدارس، والالتزام بعدم تزويج الأبناء قبل سن توثيق الزواج القانونى 18 سنة.