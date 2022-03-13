إبراهيم الهدهد: مواكبة التكنولوجيا أهم الأسلحة التى يجب أن يتحلى بها الداعية

قال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق - المستشار العلمى للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، إن عالم اليوم أصبح بمثابة قرية صغيرة، بفضل التطور التكنولوجى الهائل الذى شهدته جميع المجالات، خاصة المجال الرقمى الذى سهل متابعة الأخبار والمستجدات، وصار تداول المعلومات بكل أشكالها أمرًا متاحا لكل من استفاد من هذا التطور.

جاء ذلك خلال ورشة "الداعية المعاصر وتكنولوجيا العصر"، ضمن مجموعة ورش العمل التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لعدد من الطلاب الأفغان من الوافدين، بمقرها الرئيس بالقاهرة.

وأكد د. الهدهد أنه لابد أن يتسلح الداعية المعاصر، بهذا التطور الهائل حتى يكون مواكبًا لمستجدات العصر، وللرد على كل مايثار من سلبيات وشبهات ضد الإسلام بأسلوب علمى معاصر وسليم، وتناول خلال الورشة وصف العالم الرقمى وما فى تجلياته من سرعة الحصول على المعلومة، وأوضح سلبيات العالم الرقمى على التواصل المباشر وسرعة انتشار الشبهات التى تؤثر على سلوكيات وأخلاق البشر.

وأشار- المستشار العلمى للمنظمة إلى أنه يجب على الداعية المسلم التسلح بتكنولوجيا العصر، ليكون هو بمثابة الوسيلة لتوضيح الصحيح فى مواجهة الخطأ، ولمحاصرة نشر الشبهات وأنه لاسبيل إلى محاصرة الشبهات والفساد الأخلاقى،إلا بإجادة الداعية للتعامل الرقمي.

وفى ختام الورشة ناقش رئيس جامعة الأزهر الأسبق الطلاب، وقدم أمثلة لبعض الشبهات المثارة فى العالم الرقمى وبين طريقة محاصرتها بالأدلة والبراهين الصحيحة.