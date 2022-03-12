9 معلومات عن نتائج أعمال شركات التأمين الحكومية وتصنيفها الائتمانى.. اعرفها

كتب عبد الحليم سالم

حصلت مجموعة مصر القابضة للتأمين، برئاسة باسل الحينى، على التصنيف الائتمانى الدولى لشركتى التأمين من مؤسسة AM BESTالدولية بتصنيف القوة المالية "++B" والتصنيف الائتمانى طويل الأجل” bbb” بنظرة مستقبلية مستقرة، وفى ذات السياق رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف القوة المالية (IFS) لشركة مصر للتأمين إلى “AA + (egy)” من AA (egy) “وكانت أهم العوامل فى حصول شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة على هذا التصنيف، المرونة والملاءة المالية القوية للشركة الأم (مصر القابضة) والأهمية الاقتصادية للشركتين داخل المجموعة.. تعرف على التفاصيل فى 9 نقاط.

1 - ارتفع إجمالى الأقساط المصدرة بشركات التأمين لعام 2020/2021 بمعدل 20.5% ليبلغ 17.5 مليار جنيه.

2 - ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين ليبلغ 41.2 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 10.7% مقارنة بعام 2019/2020.

3 - نمو حجم الأرباح المحققة، وزيادة حصة الدولة من نتائج الأعمال (أرباح، ضرائب، تأمينات) التى بلغت 4.5 مليار جنيه لأول مرة منذ نشأة الشركة القابضة.

4 - فى مجال الاستثمارات المالية، تبلغ لأول مرة فى تاريخ المجموعة إلى ما يربو على 75 مليار جنيه، مقابل مبلغ 61.2 مليار جنيه عام 2019/2020 بمعدل نمو قدره 23.8%.

5 - تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التى كانت تدير نصف مليار جنيه فقط فى عام 2019 أصبحت حاليًا تدير 20 مليار جنيه.

6 - جارى تأسيس أقوى تحالف فى السوق لإنشاء شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة، بالشراكة بين المجموعة وشركتيها (مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة) والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر.

7 - التقدم بطلب للرقابة المالية لتأسيس شركة متخصصة للتأمين الطبى، كما تم الحصول على موافقتها على تأسيس شركة تأجير تمويلى وتخصيم.

8 - فى مجال النشاط التأمينى، تم تحديث الخدمات التأمينية من خلال طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقى وقنوات اتصال متعددة وحديثة مثل " الموبايل – الإنترنت – التحصيل الإلكتروني".

9 - نفذت المجموعة اتفاقية للتأمين البنكى بين مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى المصرى وحققت حجم أقساط 2.4 مليار جنيه.