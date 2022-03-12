5 نصائح فعالة للتحكم فى ارتفاع كولسترول الدم

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكولسترول إلى مضاعفات صحية مختلفة مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية ، وضعف الانتصاب ، وما إلى ذلك. من الضروري للغاية اتخاذ خطوات لإدارة مستوى الدهون والبروتين الدهني منخفض الكثافة الكولسترول(LDL)، وكوليسترول البروتين الدهني غير عالي الكثافة (HDL) ، والدهون الثلاثية للحفاظ على جسم سليم وفعال.

فيما يلي وفقا لموقع " webmd"، بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التحكم في مستويات الكوليسترول لديك:

اعتني بصحة قلبك:



عندما يتعلق الأمر بإدارة الكوليسترول، من الضروري اتخاذ خطوات صحية للقلب، يمكن أن يساعدك تنظيم نظام غذائي صديق للقلب في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية، لذا اختر الأطعمة الغنية بالمغذيات قليلة الدهون والصوديوم والسكر والكربوهيدرات، علاوة على ذلك ، تجنب تناول الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء بشكل مفرط

مارس التمارين الرياضية:



يمكن أن يؤدي نمط الحياة الخامل الذي يفتقر إلى النشاط البدني إلى زيادة خطر الإصابة بفرط كوليسترول الدم بشكل ملحوظ، لذلك يوصى بممارسة الرياضة بانتظام واتباع نمط حياة صحي. يمكنك اختيار الأنشطة البدنية مثل تمارين HIIT ، والمشي ، واليوجا ، والجري ، وركوب الدراجات ، وما إلى ذلك.

الابتعاد عن التدخين:



من المعروف أن التدخين شر مميت، من زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وضعف الانتصاب إلى الإضرار بصحة الجلد ، يعد التدخين سببًا جذريًا للعديد من المضاعفات الصحية ويحدث فرط كوليسترول الدم أحد هذه المضاعفات، إذا كنت تعاني من الكوليسترول ، فتأكد من الابتعاد عن التدخين من أجل قلبك ورئتيك وصحتك العامة.

التخلص من الكيلوجرامات الزائدة:



يمكن أن تكون زيادة الوزن أو السمنة عامل خطر لفرط كوليسترول الدم. لذلك ، إذا كنت ترغب في منع مشكلة فرط كوليسترول الدم ومعالجتها ، فمن الضروري التخلص من الكيلوجرامات الزائدة من خلال تقنيات التحكم في الوزن.

تحدث إلى طبيبك:



في بعض الحالات ، يمكن أن تكون مشكلة الكوليسترول وراثية أو تكون نتيجة لحالة صحية أساسية. في مثل هذه الحالات ، يلزم تدخل الخبراء لتسهيل العلاج المناسب للوقاية من فرط كوليسترول الدم وإدارته. لذلك ، من المهم أن تقوم بفحص نفسك وأن تكون شفافًا بشأن سجلاتك الصحية (وسجلات عائلتك).