الأنبا إبراهيم إسحاق يترأس قداس الشكر بالعيد التاسع لتنصيبه بطريركا للكاثوليك

ترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداس الشكر لله، بمناسبة الذكرى التاسعة لتصيبه بطريركًا على كرسى الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

وشارك فى القداس الإلهى الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، وكهنة الإيبارشية، وفى كلمته، قدم غبطة البطريرك الشكر لله الذى مازال يرعاه لخدمة الكنيسة الكاثوليكية، كما قدم الأنبا باخوم، والآباء الكهنة كلمات التهنئة لغبطته.

جدير بالذكر أن مراسم التنصيب البطريركى لصاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، كانت قد أقيمت فى الثانى عشر من مارس لعام 2013.