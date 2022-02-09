وأوضحت المراكز - في بيان اليوم/الأربعاء/ - أن نسبة تحصين سكان القارة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغت 11.3% فيما حصل 16.37% على جرعة واحدة و0.67% على جرعة معززة، الأمر الذى يشير إلى استمرار تباطؤ عملية التحصين.



وأضافت أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3.2% من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2% من النسبة العالمية، منوهة بأن 53 دولة أفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ8 دول وذلك منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونًا و10 آلاف اختبار فى مسعى لترصد وعلاج الفيروس.



يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كافة الدول الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.