"وليامز": اجتماع "5+5" الليبية فى سرت تطرق لإعادة فتح طريق بوقرين - الجفرة

كتب: أحمد جمعة

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، عقد لقاء مع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" فى مدينة سرت، مشيرة إلى أنه تم التطرق لجهود اللجنة فى تفعيل خطة العمل التى تم التوقيع عليها فى أكتوبر الماضى.

وأشادت ستيفانى وليامز فى تدوينة له عبر "تويتر" بالتقدم المحرز في إطلاق سراح المحتجزين وجهود اللجنة وخطتها لإعادة فتح طريق أبو قرين – الجفرة، مجددة استعداد الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين للجنة العسكرية المشتركة من خلال تواجد فريق وحدة مراقبة وقف إطلاق النار على الأرض.