نقل امرأة هندية للمستشفى بعد غرسها مسمارا فى رأسها لضمان ولادة طفل ذكر

لا تزال أجزاء كثيرة من شبه القارة الهندية، تفضل المواليد الذكورعلى الإناث، حيث يُعتقد أنهم يوفرون للوالدين وسائل الأمن المالية بعد أن يكبروا، وتم إسعاف امرأة باكستانية حامل إلى مستشفى فى شمال غرب مدينة بيشاور بعد أن تم دق رأسها بالمسامير، بناء على نصيحة الشامان "معالج دينية"، والذى قال إن القيام بذلك سيضمن أنها ستلد صبيا.

ووفقا لصحيفة "دون" المحلية، قال العاملون فى مستشفى ليدي ريدينج، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان "الشامان" قد دق المسمار في رأس المرأة، أم أنها فعلت ذلك بنفسها بناءً على نصيحته.

الداون

وقال الدكتور حيدر سليمان، جراح الأعصاب المقيم، إن المرأة كانت "تنزف" عندما نُقلت إلى المستشفى وأن المسمار "تغلغل بعمق" في جمجمتها، مشيرا إلى أن أسرة المرأة حاولت إزالة المسمار في المنزل، ولكنهم فشلوا فى ذلك ليتم نقلها إلى المنشأة الطبية، حيث تم إجراء عملية جراحية لها ومن ثم إعادتها.

وكانت الضحية قد أخبرت موظفى المستشفى أنها بالفعل أماً لثلاث بنات، وأن زوجها هددها بتركها إذا تبين أن الطفل الرابع هو أيضاً فتاة.



صورة الأشعة

ووصلت الشرطة إلى المستشفى بعد أن علمت بالحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وقالت إنها تحقق فى لقطات كاميرات المراقبة وسجلات الدخول فى المستشفى لتحديد هوية المرأة.