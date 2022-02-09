اليوم السابع
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مياه الشرب: استخدام قطع ترشيد الاستهلاك بالمنازل تقلل من قيمة الفاتورة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:30 ص
مياه الشرب: استخدام قطع ترشيد الاستهلاك بالمنازل تقلل من قيمة الفاتورة محمد صلاح
ماجد تمراز

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قال محمد صلاح المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن استخدام أدوات جديدة لترشيد استهلاك المياه في المنازل، بالتأكيد سينعكس على قيمة الفاتورة الخاصة باستهلاك المياه شهريا.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "كل الوزارات بدأت في استخدام القطعة التي يتم تركيبها في صنابير المياه لترشيد الاستهلاك في المباني الخاصة بها، لأن كان هناك وثيقة خاصة بترشيد الاستهلاك، تم توقيعها من جميع الوزارات، بحيث أن كل الوزارات والهيئات والمديريات التابعة لها، تقوم بتركيب تلك القطعة في منافذ المياه الخاصة بها".

وقال: "القطعة التي يتم استخدامها في الفنادق والمباني الإدارية تكون معدلات توفيرها أكبر من المنازل، وفي تصنيع تلك القطعة، تم وضع سيناريوهين، السيناريو الأول أن تأخذ الحنفية شكل الدش وكمية المياه قليلة، أما التي تستخدم في المطابخ، تعطيك نفس الإحساس وشكل المياه، ولكن كمية المياه التي تخرج أكثر قليلاً من المستخدمة في الفنادق والمباني الإدارية وغيرها".

وأجرى "صلاح" تجربة عملية خلال لقاءه بالبرنامج لتلك القطعة بعد وضعها في صنبور، حيث أظهرت تلك التجربة، مدى نجاح تلك القطعة في ترشيد استهلاك المياه.


شركة المياه

شركة مياه الشرب

ترشيد المياه

ترشيد استهلاك المياه

مساء DMC

dmc

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