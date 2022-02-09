موسكو: لن نسمح للولايات المتحدة والناتو تقرير التهديدات لروسيا

كتب أحمد عرفة

أكد قسطنطين جافريلوف، رئيس الوفد الروسي إلى المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا أن روسيا لن تسمح لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وواشنطن بأن يقررا عوضا عنها ما الذي يمثل تهديدا لها، وفقا لخبر عاجل لروسيا اليوم.

وأضاف قسطنطين جافريلوف، أن روسيا أكدت خلال الأسابيع الأخيرة استعدادها لمعالجة القضايا المحورية المتعلقة بالأمن الأوروبي، ولن تسمح بلادنا بأن تكون الولايات المتحدة والناتو من يقرر بدلا عنا ما الذي يشكل تهديدا لروسيا وما لا يشكله، موضحا أن موسكو تشاهد، وعلى مدار سنوات توجهات مقلقة متعلقة بتمدد الناتو ونشر عناصر الدرع الصاروخية في أوروبا، وإقامة منشآت عسكرية جديدة، ونشر قوات أجنبية على أراضي دول أخرى بالقرب من الحدود الروسية.

وشدد جافريلوف على أن روسيا ليست من تلك الدول التي يناسبها هذا الوضع.

ولفت قسطنطين جافريلوف إلى أن هذه الهواجس الروسية لا بد من أن يأخذها الغرب بعين الاعتبار، وأن يفكر في خطوات كفيلة برفعها، موضحا أن أولوية روسيا الآن هي المفاوضات مع الولايات المتحدة والناتو، والتي تسعى موسكو فيها إلى الحصول على ضمانات أمنها الملزمة قانونا من واشنطن وبروكسل.