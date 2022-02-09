مسئول بوزارة التجارة: نطمح فى تعزيز العمل بين الدول العربية لتحقيق التنمية

بيشوى رمزى

أعرب مساعد وزير التجارة والصناعة، ابراهيم السجيني، عن تقديره لدولة ليبيا خلال ترؤسها للدورة السابقة من اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاضافة الى الدور الكبير الذى تلعبه الجامعة العربية في دعم العمل العربي المشترك.

واضاف، خلال كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين المنعقد حاليا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ان هناك امال كبيرة في أن يخرج اجتماع الدورة الحالية للمجلس بنتائج إيجابية، بهدف تحقيق الغاية المنشودة وعلى رأسها تعزيز العمل العربي المشترك، باعتباره دافعا مهما لتحقيق التنمية في مختلف الدول الأعضاء.

واوضح أن الاجتماع يناقش قضايا حيوية تهدف الوصول الى اعلى درجات التكامل، بين الدول العربية، بالإضافة تعزيز النمو الاقتصادى، وعلى رأسها منطقة التجارة العربية، موضحا أن مواصلة احتواء جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية، وبناء مسارات الانتعاش الاجتماعي ما بعد كوفيد 19، ومواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، والتركيز على دعم الفئات الضعيفة في المجتمع.