"مجموعة طلعت مصطفى" توقع اتفاقية استراتيجية مع "أبو عوف" لافتتاح 6 فروع جديدة في الرحاب ومدينتي

وقعت مجموعة طلعت مصطفى ، الشــركة الرائــدة في مجــال التطويــر العقــاري والســياحي، اتفاقية مع شركة AUF الشركة المالكة للعلامة التجارية "أبو عوف" – واحدة من أكبر متاجر التجزئة للمواد الغذائية المتخصصة في مصر، وذلك لافتتاح 6 أفرع جديدة من متاجر "أبو عوف" في مراكز التسوق التابعة لمجموعة طلعت مصطفى ، بواقع 3 أفرع في مراكز التسوق المختلفة بمدينة الرحاب ، فيما سيتم افتتاح الثلاثة أفرع الأخرى في مراكز التسوق المختلفة بمدينتي .

تم توقيع الاتفاقية في حفل رسمي أُقيم في أوبن اير مول بمدينتي ، وقام بالتوقيع كل من السيد عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، والسيد أيمن عوف -الرئيس التنفيذي لشركة AUF ، والسيد محمد عوف ، مدير العمليات في AUF مصر.

في مدينة الرحاب ، أول مجتمع عمراني متكامل الخدمات في شرق القاهرة ، سيتم افتتاح 3 أفرع لـ "أبو عوف" . وسيتم افتتاح الأفرع الجديدة في 3 مراكز تسوق مختلفة وهي جيت واي مول ، وأفينيو الرحاب ، ومنطقة المطاعم الجديدة "الإيست كورت" وذلك لتلبية الاحتياجات اليومية لسكان المدينة الذين يقدرعددهم حالياً ما يقرب من 250 ألف نسمة. ويعد "جيت واي مول" أحدث المراكز التجارية ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى ، ويقع في موقع استراتيجي في قلب مدينة الرحاب وسيكون وجهة تجارية جديدًة لكل من سكان الرحاب ومناطق شرق القاهرة ، ومن المتوقع أن يوفر خدمات ترفيهية متكاملة، بالاضافة الى خدمات تجارية وإدارية وطبية شاملة.

وفي مدينتي سيتم افتتاح فرعين جديدين في اوبن آير مول ، واحداً من أكبر وجهات التسوق المتطورة التي تتبع أسلوب الحياة العصري في مصر والشرق الأوسط ، فيما سيتم افتتاح الفرع الثالث لـ "أبو عوف" في كرافت زون مدينتي ، وهو مشروع هو مشروع تجاري إداري متكامل ، ويقع في جنوب شرق مدينتي ، وبالقرب من مدينة المستقبل والعاصمة الإدارية الجديدة ويتكون من 634 محل تجاري تقدم مختلف الخدمات التي تلبي الاحتياجات اليومية لسكان مدينتي والمناطق المجاورة .

وتتميز "أبو عوف" بتقديم منتجات متخصصة في 5 قطاعات غذائية تشمل مجموعة متنوعة من المكسرات والتمر والفواكه المجففة والمقرمشات والقهوة . وتُباع منتجاته في جميع أنحاء الجمهورية من خلال 190 موقعاً تضم سلسلة فروع العلامة التجارية "أبو عوف"، والتي وصلت إلى 86 متجر. وتعد "أبو عوف" العلامة التجارية الأكبر والأوسع انتشاراً في مجال الصناعات الغذائية بمصر ، وساعد النجاح المحلي الكبير وقوة العلامة التجارية "أبو عوف" على التوسع الخارجي للشركة وافتتاح فروع جديدة في دول المنطقة ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وليبيا.



مجموعة طلعت مصطفى توقع اتفاقية استراتيجية مع أبو عوف (1)



مجموعة طلعت مصطفى توقع اتفاقية استراتيجية مع أبو عوف (2)



مجموعة طلعت مصطفى توقع اتفاقية استراتيجية مع أبو عوف (3)



مجموعة طلعت مصطفى توقع اتفاقية استراتيجية مع أبو عوف (4)



مجموعة طلعت مصطفى توقع اتفاقية استراتيجية مع أبو عوف (5)



مجموعة طلعت مصطفى توقع اتفاقية استراتيجية مع أبو عوف (6)



مجموعة طلعت مصطفى توقع اتفاقية استراتيجية مع أبو عوف (7)