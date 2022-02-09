لكثرة هروبها من المنزل.. مواطن يقتل ابنته بعد ضربها ويسلم نفسه للشرطة بطنطا

الغربية – عادل ضرة

أقدم مواطن على قتل نجلته بعد التعدي عليها بالضرب المبرح داخل المنزل بمنطقة قحافة بطنطا، حيث قام المتهم بتوثيقها فى المنزل لكثرة هروبها والتعدى عليها بالضرب وفارقت المجني عليها الحياة قبل نقلها للمستشفى و سلم المتهم نفسه للشرطة.



تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول طفلة تبلغ من العمر 13 سنة للمستشفى مصابة بكدمات وإصابات متفرقة ووفاتها.



وتوصلت تحريات الرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث القسم، قيام المتهم بتوثيق نجلته فى الجدار وتأديبها لكثرة هروبها من المنزل، وأثناء ضربها أصيبت فى رأسها وفارقت الحياة، وحاول المتهم نقلها إسعافها ونقلها للمستشفى إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.















