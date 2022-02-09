اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

لكثرة هروبها من المنزل.. مواطن يقتل ابنته بعد ضربها ويسلم نفسه للشرطة بطنطا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:05 م
لكثرة هروبها من المنزل.. مواطن يقتل ابنته بعد ضربها ويسلم نفسه للشرطة بطنطا جثة - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقدم مواطن على قتل نجلته بعد التعدي عليها بالضرب المبرح داخل المنزل بمنطقة قحافة بطنطا، حيث قام المتهم بتوثيقها فى المنزل لكثرة هروبها والتعدى عليها بالضرب وفارقت المجني عليها الحياة قبل نقلها للمستشفى و سلم المتهم نفسه للشرطة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول طفلة تبلغ من العمر 13 سنة للمستشفى مصابة بكدمات وإصابات متفرقة ووفاتها.

وتوصلت تحريات الرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث القسم، قيام المتهم بتوثيق نجلته فى الجدار وتأديبها لكثرة هروبها من المنزل، وأثناء ضربها أصيبت فى رأسها وفارقت الحياة، وحاول المتهم نقلها إسعافها ونقلها للمستشفى إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 
 




 


مدير امن الغربية

طنطا

مواطن يقتل نجلته بطنطا

منطقة قحافة بطنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة