كسر مفاجئ لخط 1000 يتسبب فى انقطاع مياه الشرب بالفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 بعزبة مشرف على بحر الغرق بمركز إطسا بالفيوم، أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق.
وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع قرى: "قصر الباسل وتوابعها، تطون وتوابعها، الغرق قبلي وبحري، عزبة قلمشاة، عزبة الجبل، دير الملاك".
وأكدت الشركة، أنه جاري الآن إصلاح خط 1000 بعزبة مشرف بمركز إطسا بالفيوم، وستعود المياه تباعًا للمناطق المتأثرة بالانقطاع بعد الانتهاء من أعمال إصلاح الخط.
كسر مفاجئ لخط 1000 يتسبب فى انقطاع مياه الشرب بالفيومالأربعاء، 09 فبراير 2022 11:40 ص
قطع مياه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 بعزبة مشرف على بحر الغرق بمركز إطسا بالفيوم، أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق.
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