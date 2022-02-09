اليوم السابع
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غلق 6 مخابز مخالفة للاشتراطات وضبط لحوم بلدية غير صالحة فى المنوفية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:29 ص
غلق 6 مخابز مخالفة للاشتراطات وضبط لحوم بلدية غير صالحة فى المنوفية مخبز - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق 2 مخبز بلدى بناحية بمم مركز تلا لمدة شهر، لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفته التوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2020، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

كما وافق محافظ المنوفية على غلق مخبز بلدى بناحية شنواى مركز أشمون لمدة ثلاثة شهور، وذلك لإعاقة الحملة والتعدى عليها وعدم تمكينها من أداء عملها، فيما وافق على غلق 3 مخابز سياحية بناحية شمياطس ودنشواى بمركز الشهداء و تتا بمركز منوف لإدارة النشاط بدون ترخيص، مع فصل مصدر المياه والكهرباء لحين الانتهاء من استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط مرة أخري.

وفى ذات السياق، قامت مديرية الطب البيطرى بشن حملة تفتيشية على محلات بيع اللحوم بمركز ومدينة شبين الكوم ،و أسفرت الحملة عن ضبط 136 كجم لحوم مفرومة ولحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وعلى الفور تم تحرير 4 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتقديمها للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق ومحلات بيع اللحوم والسلع الغذائية  لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.


محافظة المنوفية

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مدينه تلا

الطب البيطرى

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