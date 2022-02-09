ضبط 68 ألف كتاب دراسى دون تفويض

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (68000) ثمانية وستون ألف كتاب وغلاف دراسى لسنوات ومواد دراسية مختلفة خاصين بوزارة التربية والتعليم دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وذلك داخل (مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) وأمكن ضبط المدير المسئول، وبمواجهته إعترف بإدارة المطبعة وإرتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ، وإستخدام أجهزة حاسب آلى "تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها بعض برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدد من الشركات العالمية"دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وكذا مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الشركة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (مالك الشركة المذكور - مقيم بمحافظة القاهرة) ، وبتفتيش مكونات الشركة فى حضوره تم ضبط (وحدة مونتاج تحتوى على 2هارد ديسك محمل عليهما برامج وتطبيقات مونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون تصريح من أصحاب الحقوق – مجموعة من البرامج الحوارية والإعلانات تم إعدادها بالشركة، بمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.